\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u00a0 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u0622\u0646\u0686\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0647 \u0627\u06cc\u062f\u060c \u062f\u063a\u062f\u063a\u0647 \u0647\u0627 \u0648 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0647\u0627\u0644\u06cc\u00a0 \u0642\u0634\u0644\u0627\u0642 \u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631\u0642\u00a0 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0645\u06cc \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n\u0634\u0648\u0631\u062f\u0631\u0642\n