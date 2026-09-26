شهادت سرتیپ دوم حسن مشکاتی ودیگر شهدای حمله رژیم صهیونی – آمریکایی به وطن، حکایتی از ایمان، ایستادگی و بهایی است که برای امنیت ایران پرداخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پدر سردار شهید حسن مشکاتی که خود جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس است، گفت: فرزند شهیدش حسن مشکاتی از شهدای جنگ ۱۲ روزه جنایت حمله رژیم صهیونیستی به اصفهان بود که پس از شهادت مسئولیت آنها مشخص شد، او سرتیپ دوم پاسدار بود که به همراه جمعی دیگر از همکاران به درجه رفیع شهادت رسید.

این پدر شهید جنگ ۱۲ روزه دفاع مقدس افزود: شهادت از آرزو‌های دیرین او بود و خدا را شاکرم که این درخواست او اجابت شد و به این فیض رسید و ان شاء الله که جزء شاکران و صابران باشیم.

پدر سردار شهید مشکاتی با بیان اینکه شناسایی پیکر شهید حدود یک هفته طول کشید، گفت: نحوه شهادت او عجیب بود و نشان می‌دهد که از سوی دشمن انتخاب شده بود.

سردار شهید مجتبی مشکاتی هم دیگر فرزند این خانواده سال ۲۶ دی ۱۳۶۵ در دوران دفاع مقدس جان خود را فدای دفاع از میهن اسلامی کرد.