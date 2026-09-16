به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس کلانتری ۱۳ شهید رجایی یزد در این خصوص گفت: ماموران کلانتری هنگام گشت زنی در خیابان‌های یزد، یک دستگاه سواری پژو شوتی را مشاهده و آن را برای بازرسی متوقف کردند.

سرهنگ صابری ادامه داد: در بازرسی از خودرو ۶۰۰ لیتر بنزین قاچاق کشف و راننده دستگیر و به کلانتری منتقل شد.



رئیس کلانتری شهید رجایی یزد خاطرنشان کرد: متهم که قصد انتقال بنزین‌های قاچاق به جنوب شرق کشور را داشت با تشکیل پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی یزد معرفی شد.