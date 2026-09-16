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ماموران کلانتری شهید رجایی، یک خودرو شوتی حامل ۶۰۰ لیتر بنزین قاچاق را توقیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس کلانتری ۱۳ شهید رجایی یزد در این خصوص گفت: ماموران کلانتری هنگام گشت زنی در خیابانهای یزد، یک دستگاه سواری پژو شوتی را مشاهده و آن را برای بازرسی متوقف کردند.
سرهنگ صابری ادامه داد: در بازرسی از خودرو ۶۰۰ لیتر بنزین قاچاق کشف و راننده دستگیر و به کلانتری منتقل شد.
رئیس کلانتری شهید رجایی یزد خاطرنشان کرد: متهم که قصد انتقال بنزینهای قاچاق به جنوب شرق کشور را داشت با تشکیل پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی یزد معرفی شد.