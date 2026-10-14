تیم شاهرود در مسابقات بی‌شائولین ۲ نشان طلا، یک نقره و ۵ نشان برنز کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این تیم متشکل از ۹ ورزشکار از کلاته‌خیج و ۳ ورزشکار از شاهرود بود که با مربیگری محسن انصاری و محمدرضا سعدی ۸ نشان رنگارنگ کسب کرد.

در رده نونهالان محمدطا‌ها عجم مدال طلا و امیرمهدی عجم‌اکرامی نشان برنز کسب کردند.

رده نوجوانان مرتضی عرب انصاری نشان برنز و زده جوانان امیرمحمد طالع‌زاری مدال طلا ، امیرحسین عرب نشان نقره ، یاسین نوری و محمدحسن خداوردی نشان برنز و در رده رده بزرگسالان رسول میرزایی نشان برنز را کسب کردند.

این رقابت ها در مشهد برگزار شد.