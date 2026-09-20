مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از آغاز عملیات کشت کلزا گفت: با توجه به ضرورت توسعه کشت دانه‌های روغنی در سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی، برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای کشت این محصول در سال زراعی جاری صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اربطی با اعلام خبر آغاز عملیات کشت کلزا گفت: با توجه به ضرورت توسعه کشت دانه‌های روغنی در سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی، برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای کشت این محصول در سال زراعی جاری صورت گرفته است.

وی با اشاره به روند اجرایی این عملیات افزود: فرآیند کشت کلزا از اواسط شهریورماه در اراضی شهرستان ماهنشان کلید خورده و هم‌اکنون در تمامی مناطق مستعد استان با جدیت در حال پیگیری است. بر اساس پایش‌های انجام شده، هدف‌گذاری برای رسیدن به سطح زیرکشت ۱۰۰۰ هکتار در اراضی آبی استان تعیین شده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با تبیین چشم‌انداز تولید این محصول تأکید کرد: با اعمال توصیه‌های فنی و نظارت کارشناسان مدیریت زراعت بر مراحل کاشت، پیش‌بینی می‌شود میانگین عملکرد ۳ تن در هکتار محقق شود که خروجی نهایی آن، تولید بیش از ۱۳۰۰ تن دانه روغنی باکیفیت و کمک به تامین نیاز‌های کشور خواهد بود.

وی در پایان، اهمیت رعایت تقویم زراعی و استفاده از نهاده‌های استاندارد را مورد تاکید قرار داد و گفت:کارشناسان جهاد کشاورزی در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت، به صورت مستمر در کنار بهره‌برداران حضور خواهند داشت تا با ارتقای بهره‌وری در واحد سطح و تثبیت پایداری تولید، شاهد بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان و تقویت امنیت غذایی باشیم.