رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان، از شناسایی و دستگیری دو نفر شکارچی متخلف در پناهگاه حیات وحش انگوران در حین گشت و کنترل شبانه‌روزی مامورین یگان حفاظت محیط زیست منطقه، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حسینعلی ملکی با اعلام این خبر، گفت: نیرو‌های یگان حفاظت منطقه با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، پیش از هرگونه اقدام شکارچیان علیه حیات وحش منطفه، آنان را قبل از شکار، شناسایی و دستگیر کردند.

وی در ادامه با اشاره به کشفیات به‌دست‌آمده از متخلفان، افزود:در بازرسی صورت گرفته از این افراد، یک قبضه اسلحه ته پر تک‌لول (دارای مجوز حمل)، یک تیر فشنگ چهارپاره غیرمجاز (ممنوعه) و یک دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماهنشان با بیان اینکه پرونده متخلفان جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام قضایی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شد، افزود: از تمامی شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه تخلف محیط زیستی و شکارو صید غیرمجاز مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۴۰ اطلاع رسانی کنند.