رتبه نخست کشور از نظر عملکرد و اثربخشی عملیات مبارزه با آفت ملخ در هشت هزار و ۴۳۰ هکتار از اراضی ملی و مراتع به شهرستان طارم اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: رتبه نخست کشور از نظر عملکرد و اثربخشی عملیات مبارزه با آفت ملخ در هشت هزار و ۴۳۰ هکتار از اراضی ملی و مراتع به شهرستان طارم اختصاص یافت.

مجید بلالی افزود: طرح پایش، مدیریت و کنترل آفت ملخ در اراضی ملی و مراتع شهرستان طارم این استان از اواسط فروردین امسال آغاز شد و تا آخر تیرماه ادامه یافت.

وی ادامه داد: در این مبارزه با آفت ۳۳ نفر در قالب چهار گروه عملیاتی کانون یاب و کانون کوب شرکت داشتند و این موفقیت نتیجه هم افزایی تیمی متشکل از متخصصان، مدیران و کارشناسان بخش دولتی و خصوصی است.

بلالی گفت: طراحی و پیاده سازی روش‌های نوین و ابتکاری در مدریت مبارزه با ملخ، بهینه سازی فرایند عملیات و افزایش دقت در شناسایی کانون‌های آلوده، صرفه جویی در مصرف نهاده‌های شیمیایی با حفظ و ارتقای اثرگذاری آن و صرفه جویی اقتصادی قابل توجه از دستاورد‌های مهم این اقدام است.

وی افزود: در این عملیات بیش از ۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان طارم مورد پایش قرار گرفت و با شناسایی آفت، عملیات مبارزه در بیش از هشت هزار و ۲۸۳ هکتار اراضی نیز انجام شد.