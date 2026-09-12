رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امشب در بدو ورود به گرگان با حضور در مسجد امام‌حسین علیه السلام کوی طهماسبی گرگان با مردم دیدار و درخواست‌های آنان را شنید و بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مهم‌ترین درخواست مردم در این دیدار، موضوع اراضی وقفی بود که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از پیگیری ویژه این موضوع در استان خبر داد.

محمود اسپانلو رئیس کل دادگستری استان نیز در این ملاقات مردمی مشکلات و درخواست‌های نمازگزاران را شنید و تلفنی برخی از درخواست‌های اهالی این‌منطقه را از مدیران مربوطه پیگیری و دستور رسیدگی داد.

دادستان مرکز استان نیز در این‌ملاقات حضور داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حضور در نشست منطقه‌ای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به گرگان سفر کرده است.

حضور در جلسه شورای قضایی استان و افتتاح ساختمان ثبت اسناد و املاک شهرستان گمیشان از دیگر برنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر به گلستان است.