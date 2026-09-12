فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد گفت: در پی انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی و عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر نظرآباد، یک کارگاه گسترده تولید و توزیع قرص‌های روانگردان و مخدر شناسایی و منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، سرهنگ حسین حسنوندی فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد گفت: در پی انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی و عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر نظرآباد، یک کارگاه گسترده تولید و توزیع قرص‌های روانگردان و مخدر شناسایی و منهدم شد.

این باند اقدام به تولید و عرضه قرص‌های غیرمجاز و ممنوعه می کرد که با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از کارگاه، ۱۶۱هزار قرص ترامادول و روانگردان،۲۸هزار قرص دیفن هیدرامین و ۵۵ کیلو مواد پیش‌ساز، تجهیزات تولید، ممنوعه کشف و ضبط شد.

همچنین در این عملیات، یک نفر از عوامل اصلی شبکه دستگیر و با دستور مقام قضایی، پرونده آنان برای ادامه تحقیقات در حال رسیدگی است.