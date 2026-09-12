به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، یکم ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۳۸ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۵۸ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۱ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۲۴ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۴۱ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۲ دقیقه

ذکر روز یکشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام

حدیث روز:

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: فِى الزِّنا سِتُّ خِصالٍ: ثَلاثٌ مِنها فِى الدُّنیا وَ ثلاثٌ فِى الآخِرَةِ، فَاَمّا الَّتى فِى الدُّنیا فَیَذهَبُ بِالبَهاءِ وَ یُعَجِّلُ الفَناءَ وَ یَقطَعُ الرِّزقَ وَ اَمّا الَّتى فِى الآخِرَةِ فَسوءُ الحِسابِ وَ سَخَطُ الرَّحمنِ وَ الخُلودُ فِى النّارِ.

زِنا، شش پیامد دارد: سه در دنیا و سه در آخرت. سه پیامد دنیایى اش این است که: آبرو را مى بَرد، مرگ را شتاب مى بخشد و روزى را مى بُرد و سه پیامد آخرتى اش: سختى حسابرسى، خشم خداى رحمان و ماندگارى در آتش است. (خصال، ص ۳۲۱، ح ۳)

احکام شرعی:

پيدا کردن جهت قبله

سوال) قبله يابى تنها به کمک قواعد علمى (جهت يابى يا روشهاى قبله يابى) چه حکمى دارد؟ قبله يابى تنها به کمک قبله نما يا قطب نما چه حکمى دارد؟

جواب) اگر از قواعد علمى و يا قبله‌نما اطمينان به جهت قبله حاصل شود مانع ندارد و مى‌توان به آن اعتماد کرد. (استفتائات مقام معظم رهبری)