وزارت امور خارجه یمن از بیانیه گروه بریکس درباره حل و فصل مسالمت آمیز درگیری‌ها و پایان تجاوز و محاصره علیه یمن استقبال کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یک منبع آگاه در وزارت خارجه یمن گفت: جمهوری یمن هجدهمین نشست کشور‌های عضو گروه بریکس در دهلی نو را دنبال می‌کند.

او افزود: یمن مفاد بیانیه گروه بریکس درباره حل و فصل مسالمت آمیز درگیری‌های بین المللی از طریق گفت‌و‌گو، مشورت و دیپلماسی را تائید می‌کند.

این منبع آگاه اضافه کرد: آنچه در این بیانیه آمده است با درخواست‌های صنعا برای برقراری صلح و پایان دادن به تجاوز و محاصره تحمیلی یمن مطابقت دارد.

او گفت: یمن آمادگی کامل خود را برای گفت‌و‌گو با گروه بریکس درباره همه مسائل مورد اهتمام مشترک اعلام می‌کند.