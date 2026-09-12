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وزارت امور خارجه یمن از بیانیه گروه بریکس درباره حل و فصل مسالمت آمیز درگیریها و پایان تجاوز و محاصره علیه یمن استقبال کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یک منبع آگاه در وزارت خارجه یمن گفت: جمهوری یمن هجدهمین نشست کشورهای عضو گروه بریکس در دهلی نو را دنبال میکند.
او افزود: یمن مفاد بیانیه گروه بریکس درباره حل و فصل مسالمت آمیز درگیریهای بین المللی از طریق گفتوگو، مشورت و دیپلماسی را تائید میکند.
این منبع آگاه اضافه کرد: آنچه در این بیانیه آمده است با درخواستهای صنعا برای برقراری صلح و پایان دادن به تجاوز و محاصره تحمیلی یمن مطابقت دارد.
او گفت: یمن آمادگی کامل خود را برای گفتوگو با گروه بریکس درباره همه مسائل مورد اهتمام مشترک اعلام میکند.