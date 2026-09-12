رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج گفت: نمونه کوچک‌شده حسینیه برغان با هدف بازنمایی این بنای تاریخی در پارک ایران کوچک طراحی و در حال احداث است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، انتخاب حسینیه برغان برای حضور در پارک ایران کوچک، فرصتی برای معرفی یکی از جلوه‌های تاریخی و فرهنگی البرز به شهروندان و گردشگران است و می‌تواند بخشی از هویت بومی استان را در کنار سایر نماد‌های فرهنگی کشور به نمایش بگذارد.

البرز و شهر کرج از پیشینه تاریخی و فرهنگی قابل توجهی برخوردارند و لازم است این ظرفیت‌ها در فضا‌های شهری بیش از گذشته معرفی شوند.