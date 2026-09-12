پخش زنده
امروز: -
بانک آمریکا هشدار داد؛ افزایش بی سابقه قیمت گازوئیل می تواند به «نقطه فشار واقعی بر اقتصاد» آمریکا تبدیل شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، قیمت گازوئیل در آمریکا، نخستین بار از ۶ دلار در هر گالن عبور کرده؛ در حالی که قیمت نفت خام نیز از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفته است.
بانک آمریکا اعلام کرده برخلاف نفت خام که بیشتر مورد توجه بازارها قرار دارد، افزایش قیمت گازوئیل میتواند آثار گسترده تری بر اقتصاد داشته باشد؛ زیرا این سوخت در حمل و نقل جادهای و دریایی، کشاورزی، ساخت و ساز و فعالیتهای معدنی نقش اساسی دارد.
بلومبرگ نیز گزارش داد افزایش همزمان قیمت نفت، گاز طبیعی و گازوئیل، نگرانی دولتها و بانکهای مرکزی درباره تشدید تورم را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، قیمت گازوئیل در برخی بازارهای جهانی از ۲۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده و قیمت گاز طبیعی در اروپا نیز به بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۲ رسیده. این شبکه آمریکایی در همین حال درباره احتمال زمستانی بسیار سخت در شمال اروپا هشدار داد.