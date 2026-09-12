مردم انقلابی آذربایجان غربی در یکصد و نود و ششمین شب از تجمعات شبانه بر استمرار مسیر مقاومت تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در صد و نود و ششمین شب از تجمعات شبانه مردم آذربایجان غربی همنوا و همپای دیگر ایرانیان مقاوم در میادین و معابر شهری و روستایی استان حضور یافتند.

شرکت کنندگان در این تجمعات با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران برادامه راه رهبر شهید انقلاب و شهدای گرانقدر تأکید کردند.

مردم انقلابی آذربایجان غربی باردیگر تنها راه مقابله با دشمنان اسلام را ایستادگی و مقاومت دانستند.

شرکت کنندگان در این تجمعات با حمایت از رزمندگان انصارالله یمن و پیروزی های اخیر محورمقاومت را جلوه ای از نصرت الهی و ثمره ایستادگی در برابر کفر و استکبار اعلام کردند.