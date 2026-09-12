رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی در نشست سران بریکس در هند با غیرقانونی خواندن جنگ علیه ایران، خواستار پاسخگویی درباره جنایات جنگی و نقض قوانین بین‌المللی در ایران و فلسطین شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی روز شنبه در نشست سران کشور‌های عضو بریکس در دهلی نو اظهار کرد: برای تقویت قانون، باید در مورد جنایات، نسل‌کشی مداوم علیه مردم فلسطین، جنایات ارتکابی علیه مردم سودان و جنگ غیرقانونی علیه ایران پاسخگویی وجود داشته باشد.

رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی در ادامه تاکید کرد: ما باید فشار وارد کنیم و تخلفات را در هر زمان و از سوی هر کسی که انجام می‌شود، افشا کنیم. قوانین بین‌المللی را نمی‌توان به صورت گزینشی اعمال کرد.

رامافوسا با اشاره به اینکه آفریقای جنوبی و دیگر کشور‌ها برای احقاق حقوق فلسطینیان به نهاد‌هایی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کرده‌اند، گفت: اصول یکسانی باید برای همه کشور‌ها و حمایت‌های یکسانی برای همه مردم اعمال شود. نقض آشکار منشور سازمان ملل و توسل به جنگ برای حل‌وفصل اختلافات بین کشورها، اعتبار سازمان ملل و دوام سیستم چندجانبه را تهدید می‌کند.

او افزود: نهاد‌ها و قوانین چندجانبه به‌طور فزاینده‌ای نادیده گرفته و تضعیف می‌شوند و این امر، بریکس را در چشم‌انداز ژئوپلیتیکی فعلی مهم‌تر می‌کند.

رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی با بیان اینکه «بریکس نمایانگر جهانی است که در آن هیچ ملتی نیازی به انتخاب بین شرق و غرب، شمال و جنوب ندارد»، گفت: بریکس، جهانی با مراکز قدرت متعدد و تعهد مشترک به توسعه، عزت و نظم بین‌المللی عادلانه‌تر را نشان می‌دهد. کشور‌های عضو بریکس باید همچنان صدای واحدی برای اصلاحات باشند، نشان دهند که همکاری چندجانبه می‌تواند نتایج عملی به همراه داشته باشد، به شکل‌گیری حکومت جهانی عادلانه‌تر و توسعه‌محورتر کمک کند و به عنوان پلی برای عبور از شکاف‌های ژئوپلیتیکی عمل کند.

سیریل رامافوسا در پایان سخنرانی‌اش درخواست آفریقای جنوبی برای اصلاح جامع شورای امنیت سازمان ملل را تکرار کرد و گفت که آفریقا، با وجود اینکه ۵۴ کشور عضو سازمان ملل و تقریبا یک پنجم بشریت را تشکیل می‌دهد، هنوز فاقد نمایندگی دائمی در شورا است.