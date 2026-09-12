ساکنان کیش با حضور در اجتماع شبانه میدان ساحل در صد و نود و ششمین شب از حماسه خیابان فریاد حیدر حیدر سردادند.

صد و نود و ششمین شب از حماسه خیابان در کیش

صد و نود و ششمین شب از حماسه خیابان در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش با حضور در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم سرخ خون خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی حمایت خود را از نیرو‌های مسلح کشورمان اعلام کردند.

شرکت کنندگان یاوه گویی‌های ترامپ را ناشی از شکست‌های متعدد در حوزه نظامی دانستند و بر همبستگی و اتحاد مردم ایران برای مقابله با توطئه‌های دشمنان تاکید کردند.