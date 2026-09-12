به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از اداره کل هواشناسی خوزستان، در ۲۴ ساعت گذشته تا شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، دمای هوا در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان ثبت شد که امیدیه و رامشیر با ۴۷.۲ درجه سانتی‌گراد، بالاترین دمای استان را به خود اختصاص دادند.

پس از این دو شهر، آغاجاری با ۴۶.۳، هویزه با ۴۶.۲، آبادان، اهواز، شادگان و هندیجان هر کدام با ۴۵.۸، گتوند با ۴۵.۶، بستان با ۴۵.۵، رامهرمز با ۴۵.۴ و بندر ماهشهر با ۴۵.۳ درجه سانتی‌گراد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین دمای بیشینه در شوش ۴۴.۵، ایستگاه کشاورزی اهواز ۴۴.۴، شوشتر، مسجدسلیمان و هفتکل هر کدام ۴۴.۳، بهبهان ۴۴.۲، صفی‌آباد دزفول ۴۲.۸، حسینیه ۴۲.۷، لالی ۴۲.۶، ایذه ۴۰.۴ و دزپارت ۳۴ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

بر اساس این گزارش، میانگین دمای بیشینه استان ۴۴.۴ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای بیشینه نیز با ۳۴ درجه سانتی‌گراد در دزپارت ثبت شده است.