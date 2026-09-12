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کاترین کانلی پس از دیدار دونالد ترامپ در بیانیهای اعلام کرد که دیدگاه راسخ مردم ایرلند این است که عادیسازی جنگ و نسلکشی هرگز پذیرفتنی نیست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیه رئیس جمهور ایرلند آمده است: در دیدار دونالد ترامپ، دیدگاه راسخ مردم ایرلند مبنی بر اینکه عادیسازی جنگ و نسلکشی هرگز پذیرفتنی نیست، به رئیس جمهور آمریکا منتقل کردم.
بر اساس این گزارش، کانلی در این بیانیه به درگیری مشخصی اشاره نکرده است، اما او پیشتر از حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران و حملات رژیم صهیونیستی به غزه انتقاد کرده بود.
به نوشته رویترز، ایرلند پیش از این همسو با یک هیئت تحقیق سازمان ملل و شماری از گروههای حقوق بشری، اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه را نسلکشی توصیف کرده بود.
دونالد ترامپ روز شنبه در حالی سفر خود به ایرلند را آغاز کرد که نظرسنجی از شهروندان این کشور نشان میدهد که بیشتر مردم به دلیل خشم عمومی بر سر سیاستهای آمریکا در قبال غزه، تمایلی به استقبال از او ندارند.
نظرسنجی مردمی ساندی ایندیپندنت و ایرلند تینکس نشان میدهد که ۶۹ درصد از ایرلندیها از دیدار رئیس جمهور آمریکا از کشورشان حمایت نمیکنند.
ایرلند نخستین کشور اتحادیه اروپا بود که واردات از شهرکهای غیرقانونی رژیم صهیونیستی را ممنوع کرد.