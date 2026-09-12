سخنگوی وزارت امور خارجه در سفر به شهرستان لامرد گفت: مطالبه عدالت و مواخذه و مجازات آمران و عاملان جنایت لامرد را با استفاده از همه ظرفیت‌ها پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در سفر به شهرستان لامرد، ضمن ادای احترام به شهدای حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، از مناطق آسیب‌دیده و موشک‌باران‌ شده این شهرستان بازدید کرد و با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد جنایت علیه مردم ایران، از مستندسازی و پیگیری حقوقی این حملات در مجامع و نهاد‌های بین‌المللی خبر داد.

بقائی در بدو ورود به شهرستان لامرد مورد استقبال مسئولان و جمعی از مدیران این شهرستان قرار گرفت و در ادامه با حضور در گلزار شهدای لامرد، به مقام شامخ شهدای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی ادای احترام کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در دیدار با خانواده شهید دکتر حمید امینی از نخبگان کشور که در تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی به شهادت رسید، بر لزوم تبیین جهانی جنایت نهم اسفندماه علیه مردم ایران تأکید کرد و‌خواستار معرفی ابعاد این جنایت به افکار عمومی بین‌المللی شد و با اشاره به جایگاه علمی و ملی شهید امینی خطاب به خانواده شهید گفت: شهید شما متعلق به لامرد و فارس و ایران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه سپس از برخی مناطق مسکونی و سالن ورزشی مورد تهاجم در جنایت نهم اسفندماه رژیم‌های جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی بازدید کرد و از نزدیک در جریان خسارات و آثار بر جای‌مانده از این حملات قرار گرفت.

بقائی در نشست خبری در محل ورزشگاه لامرد و با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی با اشاره به شهادت ۲۱ نفر از شهروندان لامرد در تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی، بر اهمیت ثبت و روایت ابعاد انسانی این حادثه تأکید کرد و گفت: «تک‌تک شهدای لامرد برای ملت ایران عزیز و گرامی هستند و خون آنان هدر نخواهد رفت.»

وی هدف قرار دادن غیرنظامیان و مناطق مسکونی را نقض آشکار قواعد و موازین حقوق بین‌الملل دانست و تصریح کرد که ابعاد این حملات باید به‌صورت دقیق، مستند و واقع‌بینانه برای افکار عمومی ایران و جهان تبیین شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: «آنچه در لامرد رخ داده است، صرفاً یک حادثه محلی نیست، بلکه نمونه‌ای روشن از پیامد‌های حملات نظامی علیه مناطق غیرنظامی و مردم عادی است و ضروری است ابعاد این جنایت به‌درستی برای افکار عمومی بین‌المللی روایت شود.»

بقائی با تأکید بر اینکه مستندسازی، جمع‌آوری شواهد، ثبت خسارات و روایت‌های مربوط به قربانیان از الزامات پیگیری این موضوع است، اظهار کرد: «این مستندات می‌تواند در روند طرح موضوع در مجامع و نهاد‌های بین‌المللی و برای بررسی مسئولیت عاملان حملات مورد استفاده قرار گیرد.»

وی همچنین از پیگیری پرونده حقوقی مربوط به حمله آمریکا به لامرد از مسیر مجامع بین‌المللی خبر داد و تأکید کرد که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران موضوع مطالبه عدالت و مواخذه و مجازات آمران و عاملان جنایت لامرد را با استفاده از همه ظرفیت‌ها با جدیت پیگیری خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ضرورت جلوگیری از تحریف واقعیت‌های مربوط به این حملات، گفت: «روایت دقیق آنچه بر مردم لامرد گذشته و ثبت شهادت‌ها و آثار این جنایت، بخشی از مسئولیت دستگاه دیپلماسی برای آگاهی افکار عمومی جهان از ابعاد انسانی حملات علیه غیرنظامیان است.»