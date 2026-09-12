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تیم فوتبال چادرملوی اردکان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال صنعت نفت آبادان را شکست داد و دومین پیروزی خود در فصل جاری را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تیمهای صنعت نفت آبادان و چادرملوی اردکان از ساعت ۲۰ شنبه شب در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با برتری ۲ بر یک چادرملو به پایان رسید.
دو تیم که شرایط مطلوبی در جدول ردهبندی نداشتند، برای کسب سه امتیاز این مسابقه به میدان آمده بودند. صنعت نفت که پس از بازگشت به لیگ برتر نتایج دور از انتظاری کسب کرده، پیش از این دیدار با ۲ شکست و ۴ تساوی در قعر جدول قرار داشت. چادرملو نیز که فصل جدید را با فراز و نشیب آغاز کرده، به دنبال تثبیت روند پیروزیهای خود بود.
نیمه نخست این مسابقه با وجود موقعیتهایی که دو تیم روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند، بدون گل به پایان رسید.
در آغاز نیمه دوم، چادرملو خیلی زود به گل رسید. تنها سه دقیقه پس از شروع این نیمه، رضا میرزایی دروازه صنعت نفت را باز کرد تا نماینده اردکان یک بر صفر پیش بیفتد.
پس از این گل، صنعت نفت برای جبران نتیجه فشار بیشتری روی دروازه میهمان وارد کرد و سرانجام در دقیقه ۸۰ صاحب یک ضربه پنالتی شد. طالب ریکانی پشت این ضربه قرار گرفت و با تبدیل آن به گل، بازی را به تساوی کشاند.
در شرایطی که به نظر میرسید دو تیم به تقسیم امتیازات رضایت خواهند داد، چادرملو در دقیقه ۸۹ بار دیگر به گل رسید. دیگو تورس با باز کردن دروازه صنعت نفت، برتری ۲ بر یک را برای تیمش رقم زد.
در دقایق باقیمانده، صنعت نفت تلاش کرد نتیجه را تغییر دهد، اما این تلاشها ثمری نداشت و چادرملو با حفظ برتری، سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را از آبادان به اردکان برد.
با این پیروزی، چادرملو ۸ امتیازی شد و در رده نهم جدول قرار گرفت. صنعت نفت آبادان نیز با ۴ امتیاز همچنان در رتبه هجدهم و انتهای جدول باقی ماند.
قضاوت این مسابقه بر عهده سیدرضا مهدوی بود و فرهاد مروجی و مهران مصطفوی نیز به عنوان کمکداور او را همراهی کردند.
ترکیب صنعت نفت آبادان: پارسا افضلی، میثم تهیدست، رضا یزداندوست، محمد آقاجانپور، میثم تیموری، متین کریمزاده، محمد عباسی، طالب ریکانی، خشایار زبرجد، محسن سیفی و رضا رضایی
سرمربی: محمد نوری
ترکیب چادرملوی اردکان: ادسون ماردن، محمدیفرد، صادقیان، عارف غلامی، دیگو تورس، رنی بوبوی، محمودآبادی، دهقان، رضا میرزایی، خسروی و مشهدی