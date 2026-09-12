پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان مدیریت حملونقل شهرداری دزفول در استان خوزستان از تمدید محدود مهلت ثبتنام سرویس مدارس این شهرستان برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا وحدتیپور اظهار داشت: با توجه به درخواست والدین دانشآموزانی که به دلایلی از جمله سفر در شهریورماه یا سایر ضرورتها، موفق به ثبتنام در بازه زمانی تعیینشده نشدهاند، مهلت مراجعه به دفاتر شرکت های مجاز و ثبت درخواست استفاده از سرویس مدرسه در دزفول تا چهارشنبه ۲۵ شهریورماه تمدید شده است.
وی تصریح کرد: اولویت سرویسدهی با دانشآموزانی است که در بازه زمانی قبلی ثبتنام کردهاند و درخواستهای جدید، در صورت وجود ظرفیت خالی، امکان جانمایی و قابلیت تنظیم مسیر، بررسی و پذیرش خواهد شد؛ بنابراین ثبت درخواست بهمعنای اختصاص قطعی سرویس نیست.
وحدتی پور افزود: متقاضیان میتوانند برای ثبت درخواست و اطلاع از شرایط، به دفاتر شرکتهای مجاز حملونقل دانشآموزی مراجعه یا با آنها تماس بگیرند.