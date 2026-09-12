پخش زنده
امروز: -
دادههای رهیابی کشتیها نشان میدهد که روز شنبه فقط یک نفتکش از مسیر ایران در تنگه هرمز عبور کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، داده های رهیابیهای دریایی، منچ اوسینت میگوید روز شنبه فقط یک نفتکش با سامانه ردیابی روشن در تنگه هرمز دیده شده است.
ساعاتی پیش ترامپ باز هم تکرار کرد، «ما تنگه را کنترل میکنیم و مینهای دریایی را از آن خارج کردیم».
اوایل شهریور یک هفته بود که ترامپ و سنتکام از مینروبی کامل تنگه هرمز میگفتند و هشتم شهریور آمریکا با حمله به لارک مدعی منهدم کردن راکتهای پرتاب مین ایران شد، اما فردای همان روز سپاه پاسداران از برخورد یک نفتکش با مین در مسیر جنوبی خبر داد.
حالا نفتکش چینی «لیسا» در نزدیکی جزیرک لارک با سامانه رهیابی روشن دیده میشود.