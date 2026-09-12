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مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از وقوع باد و گردوخاک در منطقه سیستان با سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت، و رگبارهای موسمی در منطقه بلوچستان در بامداد شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ محسن حیدری گفت: در بامداد شنبه ۲۱ شهریور، برای دومین روز متوالی، سرعت باد در زابل از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت گذشت، و دید افقی به ۳ هزار متر کاهش یافت.
وی ادامه داد: در شهرستان زهک سرعت وزش باد به ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی به هزار متر کاهش پیدا کرد.
وی بیان کرد: همزمان با فعالیت سامانه بارشی مونسون و با توجه به ماهیت نقطهای بارشهای موسمی، از دو ایستگاه بارندگی ثبت شد که میزان بارش در داروکان ۱.۵ میلیمتر و در پیپ یک میلیمتر گزارش شده است.
وی افزود: فردا در شمال استان وزش باد شدید و گردوخاک تداوم خواهد داشت و در زاهدان و نواحی مرکزی نیز اواسط روز وزش باد، گاهی همراه با گردوخاک، پیشبینی میشود و روزهای دوشنبه و سهشنبه از شدت وزش باد در شمال استان کاسته خواهد شد.