به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم شهرستان خوی با حضور در میدان غدیر، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی، بر تداوم راه شهدا و تجدید پیمان با مقام معظم رهبری تأکید کردند.

مردم ولایت‌مدار شهرستان خوی با حضور در هسته مرکزی شهر میدان غدیر این شهر اجتماع کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سردادن شعارهای حماسی و مذهبی و گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی، بر حفظ وحدت و انسجام و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حاضران همچنین با تجدید پیمان با مقام معظم رهبری، بر ایستادگی در برابر دشمنان و ادامه مسیر عزت، مقاومت و ولایت‌مداری تأکید کردند.

این اجتماع، جلوه‌ای از حضور مردمی و همبستگی مردم خوی در پاسداشت یاد شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی بود.