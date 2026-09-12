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شورای عالی سیاسی یمن به کشورهای جهان درباره هرگونه همدستی و همراهی با عربستان در تجاوز به یمن هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمد علی الحوثی گفت: با هرگونه حماقتی که علیه کشور ما صورت گیرد، مقابله خواهیم کرد، حتی اگر تاثیرات آن (مقابله) جهانی باشد.
او افزود: منطقه بر روی یک صفحه داغ و ملتهب قرار دارد و هر کس که بخواهد آتش را شعله ور کند، باید پیامدهایش را هم بپذیرد.
محمد علی الحوثی بر ادامه محاصره دریایی عربستان و منع عبور کشتیهای آن از باب المندب تاکید کرد و گفت: ما بر ادامه عبور کشتیها از تنگه باب المندب به جز کشتیهایی تاکید میکنیم که نیروهای مسلح یمن به صراحت اعلام کردهاند که عبور آنها تا زمانی که محاصره یمن پایان نیابد، ممنوع است.
در همین حال سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: جنگندههای دشمن سعودی در ۴۸ ساعت گذشته ۱۲۹ حمله هوایی علیه استانهای تعز، مأرب، الحدیده، الجوف، صعده، عمران و حجه انجام دادهاند.
یحیی سریع افزود: حملات هوایی دشمن سعودی با استفاده از جنگندههای F-۱۵ و تایفون انجام شده است؛ جنگندههایی که از پایگاههای نظامی دشمن سعودی در خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدهاند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: تجاوزات عربستان علیه ملت ما، به اذن خداوند، بدون پاسخ و مجازات باقی نخواهد ماند.
پیش از این نیز عربستان در حملهای توپخانهای، روستاهای مسکونی در شهر مرزی غمر در استان صعده را هدف قرار داده بود.