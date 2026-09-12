مجلس نمایندگان یمن در بیانیه‌ای تاکید کرد که صنعا به تامین امنیت کشتیرانی بین المللی در باب المندب و دریای سرخ پایبند است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مجلس نمایندگان یمن در این بیانیه تصریح کرد که امنیت کشتیرانی شامل کشتی‌های عربستان که ملت یمن را محاصره کرده است، نمی‌شود.

این بیانیه می‌افزاید: آنچه در یمن در جریان است، یک مساله داخلی است و ارتباطی به عربستان ندارد.

مجلس نمایندگان یمن در این بیانیه تاکید کرد: عربستان باید یکپارچگی ارضی و استقلال یمن را محترم بشمارد و اگر می‌خواهد صلح در منطقه برقرار شود باید در امور داخلی یمن دخالت نکند.

در همین حال وزارت حمل‌ونقل دولت «تغییر و سازندگی» یمن در صنعا از عبور ۷۳ کشتی در دو روز گذشته از تنگه باب‌المندب خبر داد و تأکید کرد که هیچ تهدیدی برای دریانوردی بین‌المللی در این تنگه وجود ندارد.

یک منبع در وزارت حمل‌ونقل دولت «تغییر و سازندگی» یمن در صنعا گفت: تنگه باب‌المندب در روز ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) عبور ۳۶ کشتی و در روز ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) نیز عبور ۳۷ کشتی را ثبت کرده است.

این منبع افزود: آمار کنونی عبور کشتی‌ها از تنگه باب المندب، خط بطلانی بر ادعا‌های مبنی بر وجود خطر برای دریانوردی بین‌المللی در این تنگه است.

این منبع گفت: تحریم یمن علیه کشتیرانی عربستان، تأثیری بر تردد کشتی‌های بین‌المللی از باب‌المندب نداشته است.