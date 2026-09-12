صنعت نفت آبادان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، در ورزشگاه تختی آبادان با نتیجه ۲ بر یک مغلوب چادرملو اردکان شد.

شکست خانگی صنعت نفت آبادان مقابل چادرملو

شکست خانگی صنعت نفت آبادان مقابل چادرملو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، در ورزشگاه تختی این شهر میزبان چادرملو اردکان بود.

در این دیدار، دو تیم برای کسب امتیاز به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان، چادرملو اردکان با نتیجه ۲ بر یک صنعت نفت آبادان را شکست داد.

صنعت نفت با وجود تلاش برای جبران نتیجه، نتوانست گل‌های خورده را جبران کند و در نهایت سه امتیاز این دیدار به تیم میهمان رسید.