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روایت دو قلوهای بروجردی که شهادت بین آنها جدایی انداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ در یک ایست و بازرسی جایی که وظیفه با جان گره خورده است تروریستهای آمریکایی صهیونی تیری را شلیک کردند که فقط یک پیکر را هدف نگرفت.
آنها یک نیمه را از یک کالبد جدا کردهاند؛ شهید امین عزیزی در میانه ایستادگی به سوی ابدیت پرواز کرد و با خود آرامش برادرش امان را نیز برد.
امروز ما اینجا نیستیم تا فقط از یک ترور گزارش دهیم اینجا هستیم تا در چشمهای امان برادر دوقلوی شهید نگاه کنیم
نگاه کردن به امان مثل نگاه کردن در یک آینه شکسته است او وقتی به اطراف نگاه میکند انگار دنبال چیزی میگردد که دیگر در کادر نیست او به دنبال نیمه دیگریست که در همین لحظه در خاک وطن آرام گرفته است
بیقراری امان فقط گریه نیست یک جستجوی بیثمر است او میخواهد دوباره آن حضور همیشگی را حس کند آن پیوند ناگسستنی که حالا با یک حفره بزرگ در قلبش تنها مانده است
امین رفت تا ما در امنیت باشیم ،اما امان از امروز تنها یک نفر است که باید وزن دو نفر را با خود حمل کند
شهید امین عزیزی در ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در ایست و بازرسی شهرک اندیشه تهران مورد حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت و در ۳۱ مرداد به فيض شهادت رسید..