جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطقی از جنوب لبنان را بمباران کردند، این رژیم همزمان به حملات توپخانه‌ای و انفجار زیرساخت‌ها ادامه می‌دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز به خاک لبنان، اطراف گذرگاه کفرتبنیت را بمباران کردند.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز از حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به ارتفاعات علی الطاهر و تپه الدبشه خبر داد.

خبرنگار المنار از حمله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه علی الطاهر و نیز شهرک بیت یاحون در جنوب لبنان خبر داد.

رژیم صهیونیستی منطقه میان حداثا و حاریص را نیز با توپخانه گلوله باران کرد.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی چند عملیات انفجار در شهرک المنصوری انجام داد و زیرساخت‌های موجود در این منطقه را تخریب کرد.

نظامیان رژیم صهیونیستی انفجار مشابهی نیز در شهرک عیناثا در بنت جبیل انجام دادند.

در منطقه الطیبه در مرجعیون در جنوب لبنان نیز نظامیان اشغالگر انفجار بزرگی انجام دادند و دست به ویرانگری زدند.

منابع لبنانی همچنین از تحرک تانک‌های دشمن در شهرک قنیطره (جنوب لبنان) خبر داده‌اند. توپخانه رژیم صهیونیستی نیز اطراف شهرک ارنون و وادی السلوقی را هدف قرار داده است.