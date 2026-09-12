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معاون سیاسی و امنیتی استانداری خوزستان از بازگشایی موقت و محدود مرزهای شلمچه و چذابه تا ساعت ۲۴ امشب برای عبور مسافرانی که پشت مرزها ماندهاند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ولیالله حیاتی گفت: با دستور نخستوزیر عراق، مرزهای شلمچه و چذابه تا ساعت ۲۴ امشب برای عبور مسافران ایرانی و عراقی که به دلیل بسته شدن مرزها در دو سوی مرز گرفتار شدهاند، باز خواهد بود.
وی افزود: این بازگشایی صرفاً برای عبور مسافران باقیمانده پشت مرزها انجام میشود و پس از پایان مهلت تعیینشده، مرزهای شلمچه و چذابه مجدداً بسته خواهند شد.
مرزهای شلمچه و چذابه از صبح امروز در پی تصمیم طرف عراقی مسدود شده و تردد مسافران از دو سوی مرز متوقف شده بود.