معاون سیاسی و امنیتی استانداری خوزستان از بازگشایی موقت و محدود مرزهای شلمچه و چذابه تا ساعت ۲۴ امشب برای عبور مسافرانی که پشت مرزها مانده‌اند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ولی‌الله حیاتی گفت: با دستور نخست‌وزیر عراق، مرزهای شلمچه و چذابه تا ساعت ۲۴ امشب برای عبور مسافران ایرانی و عراقی که به دلیل بسته شدن مرزها در دو سوی مرز گرفتار شده‌اند، باز خواهد بود.

وی افزود: این بازگشایی صرفاً برای عبور مسافران باقی‌مانده پشت مرزها انجام می‌شود و پس از پایان مهلت تعیین‌شده، مرزهای شلمچه و چذابه مجدداً بسته خواهند شد.

مرزهای شلمچه و چذابه از صبح امروز در پی تصمیم طرف عراقی مسدود شده و تردد مسافران از دو سوی مرز متوقف شده بود.