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حضور مقتدرانه مردم در تجمعات شبانه، سبک زندگی ۱۹۵ روزه ایرانیان

مردم زندگی روزمره خود را به میدان‌داری گره زده‌اند و صد و نود و پنج شب اراده محکم مردم نشان از اقتدار و اتحاد آنان است که به سبکی از زندگی برای آنان تبدیل شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱- ۲۲:۲۲
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 