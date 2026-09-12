به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام روابط عمومی فرمانداری امیدیه، این عملیات به منظور پاکسازی مناطق آلوده به مهمات جنگی از ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر فردا بیست و دوم شهریور انجام می‌شود و احتمال دارد صدای انفجار‌ها توسط ساکنان مناطق اطراف شنیده شود.

بر اساس این اطلاعیه، از شهروندان درخواست شده است در صورت شنیدن صدای انفجار، نگران نشوند، زیرا این انفجار‌ها کاملاً کنترل‌شده و طبق برنامه‌ریزی قبلی انجام می‌شود.