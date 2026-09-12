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عامل ترور و شهادت اسلام کاک درویشی در کمتر از ۲۴ ساعت به دست سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجانغربی دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: عامل ترور و شهادت «اسلام کاک درویشی»که توسط عوامل ضدانقلاب و خود فروخته به شهادت رسیده بود، در کمتر از ۲۴ ساعت پس از جنایت، توسط سربازان گمنان امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی شناسایی و دستگیر شد.
گزارشات تکمیلی، متعاقبا به استحضار مردم شریف خواهد رسید.