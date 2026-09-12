به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: عامل ترور و شهادت «اسلام کاک درویشی»که توسط عوامل ضدانقلاب و خود فروخته به شهادت رسیده بود، در کمتر از ۲۴ ساعت پس از جنایت، توسط سربازان گمنان امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی شناسایی و دستگیر شد.

گزارشات تکمیلی، متعاقبا به استحضار مردم شریف خواهد رسید.