به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی شرکت فجر انرژی اعلام کرد: یکی از کارکنان پروژه‌ای فجر انرژی خلیج فارس، بعدازظهر امروز در پی وقوع حادثه حین انجام کار و پس از انتقال به مرکز درمانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، جان خود را از دست داد.

این کارگر حسین آلبوغبیش نام دارد و در هنگام انجام کار، دچار حادثه شد.

با وجود اقدامات امدادی و تلاش‌های صورت‌گرفته برای نجات وی، آلبوغبیش پس از انتقال به مرکز درمانی، جان خود را از دست داد.

علت و ابعاد دقیق حادثه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از مشخص شدن نتایج بررسی‌ها اعلام خواهد شد.