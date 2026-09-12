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حادثه حین انجام کار در شرکت پتروشیمی فجر انرژی ماهشهر ، جان یک کارگر را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی شرکت فجر انرژی اعلام کرد: یکی از کارکنان پروژهای فجر انرژی خلیج فارس، بعدازظهر امروز در پی وقوع حادثه حین انجام کار و پس از انتقال به مرکز درمانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، جان خود را از دست داد.
این کارگر حسین آلبوغبیش نام دارد و در هنگام انجام کار، دچار حادثه شد.
با وجود اقدامات امدادی و تلاشهای صورتگرفته برای نجات وی، آلبوغبیش پس از انتقال به مرکز درمانی، جان خود را از دست داد.
علت و ابعاد دقیق حادثه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از مشخص شدن نتایج بررسیها اعلام خواهد شد.