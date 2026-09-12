مدیر کل صدا و سیمای استان؛ با اشاره به رسالت رسانه در تبیین و انعکاس فرهنگ ایثار و مقاومت گفت: صدا و سیمای استان برای پخش ویژه برنامه‌های متنوع در حوزه‌های صدا، سیما، خبر و فضای مجازی در هفته دفاع مقدس، آمادگی کامل دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ناصر بهرام در نشست هماهنگی برنامه‌های دفاع مقدس؛ با تأکید بر طرح عملیاتی هفته دفاع مقدس با عنوان «ایلام؛ دژ مستحکم دفاع مقدس» به تشریح برنامه‌های رسانه‌ای و فرهنگی این ایام در شبکه استانی پرداخت و اظهار کرد: همزمانی هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها فرصت مناسبی برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس، ایثار و مقاومت به نسل جوان و نوجوان است و رسانه استانی تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از قالب‌های متنوعِ برنامه‌سازی این مفاهیم را برای نسل جدید تبیین کند.

سرهنگ نصرالهی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه امیرالمؤمنین استان نیز با تأکید بر جایگاه صدا و سیما در جهاد تبیین گفت: صداوسیما در خط مقدم میدان قرار دارد و باید نقش خود را در پاسداری از ایران و انقلاب و تبیین واقعیت‌ها برای مردم به خوبی ایفا کند.

سرهنگ مرغزاری، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان هم در این نشست با اشاره به اهمیت ثبت و انتقال خاطرات دفاع مقدس گفت: پیشکسوتان؛ گنجینه‌ای ارزشمند از تجریه و خاطرات دفاع مقدس هستند و حضور آنها در برنامه‌های رسانه‌ای می‌تواند پیوند مؤثری میان نسل گذشته و نسل جوان برقرار کند.

در ادامه این نشست؛ برنامه‌های رسانه‌ای و فرهنگی بررسی و بر استفاده از ظرفیت‌های صدا، سیما، خبر و فضای مجازی برای تولید و پخش برنامه‌هایی با محوریت شهدا، پیشکسوتان دفاع مقدس، نسل جوان و نوجوان، نقش اقشار مختلف مردم و تبیین مؤلفه‌های قدرت و انسجام ملی تأکید شد.