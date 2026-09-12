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بسته ایران جوان ۱۴۰۵/۰۶/۲۱

دانشجو‌های متاهل دانشگاه تهران که مشکل خوابگاه داشتند می‌توانند در ایران جوان این هفته، نتیجه پیگیری مشکلاشان را ببینند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱- ۲۲:۰۰
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برچسب ها: ایران جوان ، جمعیت ، رشد جمعیت
 