مرزهای شلمچه و چذابه امشب برای عبور مسافران بهصورت محدود بازگشایی شد
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان از بازگشایی موقت مرزهای شلمچه و چذابه تا ساعت ۲۴ امشب برای عبور مسافرانی که در پشت مرزها باقی ماندهاند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، ولیالله حیاتی اعلام کرد: با دستور نخستوزیر عراق، مرزهای شلمچه و چذابه از امشب تا ساعت ۲۴ برای عبور مسافرانی که در پشت مرز ماندهاند، باز خواهد بود.
وی افزود: این مجوز شامل مسافران ایرانی و عراقی میشود که به دلیل مسدود شدن مرزها در دو سوی مرز امکان تردد نداشتهاند.
حیاتی تأکید کرد: بازگشایی مرزها فقط تا ساعت ۲۴ امشب انجام میشود و پس از پایان این مهلت، مرزهای شلمچه و چذابه، دوباره بسته خواهند شد.
مرزهای شلمچه و چذابه از صبح امروز و در پی تصمیم طرف عراقی، در مسیر تردد میان استان خوزستان و عراق مسدود شدند. این تصمیم موجب توقف تردد مسافران و ایجاد محدودیت برای افرادی شد که قصد عبور از این دو مرز را داشتند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در امروز، مسدودی مرزها در پی تحولات امنیتی منطقه و تصمیم مقامات عراقی انجام شده بود و تردد از مرزهای زمینی خوزستان به سمت عراق و بالعکس متوقف شده بود.
با دستور جدید نخستوزیر عراق، مقرر شده است مرزهای شلمچه و چذابه بهصورت موقت برای تعیین تکلیف و عبور مسافرانی که در پشت مرزها ماندهاند، تا ساعت ۲۴ امشب بازگشایی شود.