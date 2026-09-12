مردم ولایی لرستان در شب ۱۹۵ سنگر دفاع از ولایت و وطن، مردم بر حفظ همبستگی، ایستادگی و حمایت از منافع ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مردم ولایی و انقلابی لرستان در شب صد و نود و پنجم سنگر خیابان با حضور تماشایی و دشمن شکن در میدان دفاع از ولایت،انقلاب، نیروهای مسلح و جبهه ی مقاومت، بار دیگر بر همبستگی، انسجام ملی و حمایت از منافع ملی تأکید کردند.

در این عهد و قرار ایستادگی مردم ولایتمدار لرستان همچنان با گام‌های استوار و مشت های گره کرده فریاد خونخواهی قائد شهید امت، ایستادن پای ولابت، وطن و دفاع از آرمان‌های انقلاب و حمایت از جبهه ی مقاومت را از میدان‌های شهر به جهانیان مخابره کردند.