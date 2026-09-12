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رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران از ثبت ۵۱۵ شرکت در بخشهای مختلف اقتصادی این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران از ثبت ۵۱۵ شرکت در بخشهای مختلف اقتصادی این منطقه خبر داد.
امین افقی گفت: این سازمان با اتخاذ رویکرد تسهیلگری و تمرکز خدمات در یک واحد متمرکز، زمینه فعالیت اقتصادی و جذب سرمایهگذاران را فراهم کرده است.
وی افزود: واحد ثبتی منطقه آزاد مازندران بهصورت مستقل و زیرمجموعه معاونت اقتصادی فعالیت میکند و تمامی مراحل ثبت شرکت، از تأسیس و آگهی تغییرات تا پلمب دفاتر، در این واحد انجام میشود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران گفت: استقلال واحد ثبتی، موجب کاهش بروکراسی اداری و تسریع فرآیندهای مرتبط با فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری شده است.
افقی افزود: با مهندسی مجدد فرآیندها و الکترونیکی شدن سامانههای ثبتی، منطقه آزاد مازندران در زمینه تعداد شرکتهای ثبتشده در سال جاری، جایگاه مناسبی در میان مناطق آزاد کشور به دست خواهد آورد.
وی گفت: ثبت شرکت یکی از الزامات اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است و تاکنون ۵۱۵ شرکت در حوزههای صنعتی، بازرگانی، لجستیکی، فناوری، خدماتی، کشاورزی، گردشگری، عمرانی و شیلات در منطقه آزاد مازندران به ثبت رسیدهاند.