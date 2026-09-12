مدیر کل گمرک کیش، گفت: با اجرای رویه کالای پستی در بندرگاه، ساکنان می‌توانند با مراجعه به گمرک، کالای خود را با کمترین هزینه به شهر‌های دیگر ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا رئیسی کیا با اشاره به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات و تغییر در فرآیند‌های گمرکی، گفت: گام‌هایی در راستای تسهیل تجارت، کاهش هزینه‌ها و تسریع در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، بومیان و ساکنان کیش برداشته است.

او افزود: گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، علاوه بر تسهیل تجارت و حمایت از تولید، مسئولیت تأمین امنیت و سلامت کالا‌های ورودی و خروجی را نیز بر عهده دارد.

رضا رئیسی کیا، خاطرنشان کرد: با هدف کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از آسیب به لوازم و اثاثیه ساکنان که قصد خروج از کیش را دارند، تشریفات گمرکی در محل متقاضی انجام می شود و کالا بدون وقفه به دیگر شهرها ارسال می‌شود.

مدیر کل گمرک کیش، با اشاره به ایجاد دفتر گمرکی در نمایشگاه بین‌المللی کیش، گفت: کارکنان گمرک یک روز پیش از آغاز نمایشگاه تا یک روز پس از پایان آن در محل نمایشگاه حضور دارند تا تشریفات بازگشت کالای نمایشگاهی به شهر‌های دیگر را بدون نیاز به تخلیه و انتقال کالا به انبار گمرک انجام دهند.

رئیسی کیا با اشاره به راه‌اندازی ارسال بار هوایی در فرودگاه بین‌المللی کیش، گفت: متقاضیان می توانند در دو نوبت صبح و عصر، کالاهای خود را از فرودگاه کیش به دیگر شهرهای کشور منتقل کنند.

او افزود: معافیت ۸۰ دلاری کالای همراه مسافر در فرودگاه بین‌المللی کیش و سالن بندرگاه مسافری اعمال می شود.

مدیر کل گمرک کیش، گفت: برای شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات شرکت‌های تولیدی، یک روز در هفته به بازدید از شرکت‌ها اختصاص یافته است و تلاش می‌شود مشکلات و موانع موجود در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

رئیسی کیا گفت: خودرو‌های منطقه آزاد کیش، بدون اخذ تضامین بانکی و بیمه‌ای و بدون پرداخت هزینه مجوز خروج از کیش دریافت کردند و این خودرو‌ها تا پایان شهریور فرصت بازگشت به کیش دارند.

او با اشاره به برگزاری ملاقات مردمی روزانه، گفت: دیدار‌های مردمی بدون محدودیت زمانی برای فعالان اقتصادی و ساکنان انجام می‌شود تا مسائل و مشکلات آنان مستقیم بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.