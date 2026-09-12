وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در موضوع تخریب «سرای تومانیان» غفلت و تخلفی صورت گرفته و نیازمند بررسی عمیق قضایی است و تاکید حوزه میراث فرهنگی این است که آن سازه مجدد به همان شکل که بوده بنا و بازسازی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید رضا صالحی امیری در حاشیه نشست شورای معاونان، مشاوران، مدیران کل ستادی و استانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: این بنای تاریخی مربوط به پهلوی اول و دوم است و آنچه که در مورد دوره‌های تاریخی دیگر گفته شده، صحت ندارد؛ اما این بنا از سوی وزارتخانه و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی جزو بنا‌های واجد ارزش تاریخی اعلام و تاکید شده بود که به هیچ عنوان شهرداری و یا شخصی حق تخریب را ندارد.

وی با اشاره به اینکه در تخریب «سرای تومانیان» تخلف و غفلت صورت گرفته است بیان کرد: عوامل محلی تخلفی انجام داده‌اند که بدون هیچ هماهنگی و اخذ مجوز از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، تخریب را انجام داده‌اند که با پیگیری‌های انجام شده و اقدام دستگاه قضایی، ادامه تخریب متوقف شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در باره این موضوع، شکایت قضایی انجام شده و در هفته جاری، یک هئیت از مسئولان و کارشناسان برای بررسی بیشتر موضوع و مذاکره با مقامات استانی و قضایی از وزارتخانه به سبزوار اعزام خواهد شد.

سید رضا صالحی امیری افزود: تاکید حوزه میراث فرهنگی این است که این بنای تاریخی باید مجددا مثل گذشته بنا و بازسازی شود.

وی اظهارداشت: بنا‌های تاریخی که در کشور حدود یک میلیون شناسایی شده و از این تعداد ۴۳ هزار اثر آن ثبت ملی و ۳۰ اثر هم ثبت جهانی شده است، هویت، شناسنامه و تاریخ و فرهنگ ایران است و متعلق به ۹۰ میلیون ایرانی است.





رونق گردشگری داخلی در شهریور ماه سال جاری

صالحی امیری در بخش دیگری به رونق گردشگری داخلی اشاره و عنوان کرد: در شهریور ماه یک بازگشت خوبی در گردشگری داخلی ثبت شده بطوریکه ۷۰ تا ۹۰ درصد از ظرفیت مراکز اقامتی و هتل‌های حدود نیمی از استان‌ها تکمیل شده و مابقی استان‌ها حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد از ظرفیت مراکز اقامتی آنها تکمیل شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه گردشگران داخلی و خارجی اشتغال را برای شهروندان ایجاد می‌کنند گفت: با رونق گردشگری در کشور، برای ۴۰۰ هزار نفری‌که در بیش از ۲۳ هزار مرکز اقامتی فعالیت می‌کنند به صورت مستقیم و برای یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر دیگر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد می‌شود.





جبران خسارت صنعت گردشگری و کارگاه‌های صنایع دستی از طریق بسته حمایتی

سید رضا صالحی امیری در بخش دیگری از مصاحبه خود به تصویب بسته حمایتی دولت برای فعالان صنعت گردشگری و صنایع دستی خبر داد و گفت: در مرحله اول بسته حمایتی که به تصویب هیئت وزیران رسید، یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای جبران بخش از زیان‌های وارد شده به بخش گردشگری و صنایع دستی تامین اعتبار شده تا پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی تنفس حداقل شش ماهه داشته باشد.

وی افزود: این دستورالعمل توسط معاون اول رئیس جمهور به همه دستگاه‌های متولی ابلاغ شد و پس از تدوین آیین نامه مربوطه اجرایی خواهد شد و آسیب دیدگان می‌توانند از این طرح استفاده کنند.





