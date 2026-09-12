پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، یک تصمیم کاملا سیاسی بود که از سوی آمریکا و اسرائیل بر این شورا تحمیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با الجزیره در واکنش به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران گفت: این از سمت ایران غیرقابل قبول است. آنها حتی یک نشانه پیدا نکردند که برنامه هستهای ایران غیر از مصارف صلح آمیز استفاده شده باشد.
وی ادامه داد: پس این یک تصمیم کاملا سیاسی بود که از سوی آمریکا و اسرائیل بر شورای حکام آژانس تحمیل شده است.
بقائی خاطرنشان کرد: ما اکنون در حال دفاع از خود در برابر تجاوزات نظامی آمریکا هستیم که تاکنون ادامه پیدا کرده است. آنها اکنون دارند از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه ایران استفاده میکنند.