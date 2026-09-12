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وزیر آموزشو پرورش با اشاره به اعلام سه برابری ظرفیت نتایج، خاطر نشان کرد: باید با تأمین فوری امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز، نتایج در موعد مقرر اعلام گردد و پذیرفتهشدگان از ابتدای آبان وارد فرایند آموزشی شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی؛وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به اهمیت فرایند جذب دانشجو معلم و ضرورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، بر همکاری نزدیک استانها، دانشگاه فرهنگیان و مجموعههای گزینش برای تسریع در اعلام نتایج تأکید کرد.
وی با بیان اینکه نتایج دانشگاه فرهنگیان به صورت سهبرابر ظرفیت اعلام شده است، اظهار کرد: این تصمیم با توجه به تغییر فرایند جذب اتخاذ شده تا امکان انتخاب اصلح افزایش یابد و از خالی ماندن ردیفهای استخدامی و ظرفیتهای دانشگاه فرهنگیان جلوگیری شود.
کاظمی با تأکید بر حساسیت کار گزینش، افزود: مدیران کل آموزش و پرورش استانها باید تمام امکانات و منابع مورد نیاز مجموعههای گزینش را در اختیار آنان قرار دهند و تأمین فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و سایر پشتیبانیهای لازم را در اولویت قرار دهند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به عقبماندگی زمانی در فرایند جذب دانشگاه فرهنگیان، گفت: تلاش میشود نتایج در نیمه دوم مهرماه اعلام شود تا پذیرفتهشدگان بتوانند از ابتدای آبانماه فعالیت خود را آغاز کنند.
وی در ادامه بر برگزاری جلسات هماهنگی و برنامهریزی اجرای مصاحبه و ارزیابی شایستگی داوطلبان در سطح استانها تأکید کرد و گفت: مدیران کل باید شخصاً فرایند تقسیم کار میان بخشهای مختلف را مدیریت کنند و تمام ظرفیتهای موجود را برای اجرای مطلوب ارزیابیها به کار گیرند.
تأکید وزیر بر تسریع تصحیح اوراق امتحانات نهایی
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود، تصحیح اوراق امتحانات نهایی را موضوعی حیاتی دانست و گفت: نتایج کنکور و وضعیت قبولی دانشآموزان به نتایج امتحانات نهایی وابستگی جدی دارد و مدیران کل و معاونان متوسطه استانها باید وضعیت تصحیح اوراق را بهصورت مستمر ارزیابی کنند.
کاظمی تأکید کرد: استانهایی که در زمینه تصحیح اوراق امتحانات نهایی با شرایط نامناسب مواجه هستند، باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، فرایند را با سرعت بیشتری پیش ببرند و در صورت کوتاهی، مدیران مربوطه نیز پاسخگو خواهند بود.
برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی با توجه به مناسبتهای تقویمی
کاظمی همچنین با اشاره به همزمانی برنامههای «جشن جوانهها» و «جشن شکوفهها» با ایام وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، بر ضرورت هماهنگی دقیق برنامههای آغاز سال تحصیلی تأکید کرد.
وی از معاونان مربوطه خواست با هماهنگی مدیران کل استانها، زمانبندی برنامهها را به گونهای تنظیم کنند که ضمن رعایت شأن این مناسبت، برنامههای آغاز سال تحصیلی نیز به شکل مناسب برگزار شود.
اعزام کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی به استانها
وی در ادامه از اعزام کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی به استانها خبر داد و گفت: این کاروان روز سهشنبه به مقصد تمامی استانها اعزام خواهد شد و معاونت تربیت بدنی و سلامت نیز روند اجرای این برنامه را پیگیری خواهد کرد.
وی گفت: هر مدیرکل باید گزارشی مشخص از وضعیت استان خود ارائه کند و موضوعاتی همچون بازگشایی مدارس، پروژه مهر و برنامههای آغاز سال تحصیلی در این گزارشها مورد توجه قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: گزارشها باید بر اساس چند شاخص مشخص تنظیم شوند تا وضعیت استانها بهصورت دقیقتر قابل ارزیابی و مقایسه باشد.
کاظمی در پایان بر ضرورت همکاری و همافزایی میان بخشهای مختلف وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: هدف اصلی، اجرای دقیق و بهموقع برنامهها و فراهم کردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی است.