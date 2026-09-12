پخش زنده
امروز: -
به همت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، ۱۹ اثر علمی با محوریت مسائل مستحدثه و نیازهای روز جامعه رونمایی شد؛ این مجموعه آثار، ماحصل فعالیت ۱۰ گروه تخصصی این مرکز در حوزههای متنوع فقه کاربردی است که با هدف ارائه راهکارهای فقهی برای چالشهای عصر حاضر تدوین شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام و المسلمین سید مجتبی نورمفیدی، رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در آئین رونمایی از این آثار با اشاره به روند شناسایی و بررسی مسائل مبتلابه جامعه در این مرکز گفت: پژوهشگاه در قالب ۱۰ گروه علمی و مطالعاتی، با تمرکز بر چالشهای روز، به تولید محتوا و ارائه پژوهشهای راهبردی میپردازد.
وی در تبیین محورهای موضوعی این آثار، به عناوین متنوعی همچون فقه محیط زیست، فقه نمایش و سینما، واکاوی فقهی الزام به حجاب، مبانی فقه هنر، فقه قضا و دادرسی، فقه انرژی، فقه سلامت و پزشکی، فقه تغییر جنسیت، فقه حقوق شهروندی و فقه توسعه سیاسی اشاره کرد. همچنین انتشار «دو فصلنامه فقه معاصر شیعه» نیز از دیگر دستاوردهای علمی این پژوهشگاه است که در این مراسم مورد توجه قرار گرفت.
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح ساختار سازمانی این مرکز پرداخت و تصریح کرد که در حال حاضر ۴ گروه علمی در حوزه سیاست، ۴ گروه در حوزه اجتماع و اخلاق و ۲ گروه تخصصی نیز در بخش اقتصاد و محیط زیست فعال هستند که با اتکا به ظرفیتهای علمی خود، مسیر پاسخگویی به پیچیدگیهای دنیای امروز را هموار میسازند.