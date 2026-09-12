به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این رقابت‌ها که به میزبانی شهرستان قروه برگزار شد، حدود ۲۰۰ ورزشکار در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان به رقابت پرداختند.

ورزشکارانی از استان همدان، شهرستان صحنه و شهرستان‌های مختلف استان کردستان در سالن ۱۲۰۰ نفری شهید سلیمانی قروه با یکدیگر مسابقه دادند.

در پایان، تیم قروه با کسب ۷۳۲ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد دیواندره با ۳۴۵ امتیاز دوم شد و دهگلان با ۳۱۰ امتیاز عنوان سوم را به دست آورد.