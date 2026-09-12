به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ عمران علی محمدی رئیس کل دادگستری لرستان با هشدار به عاملان تیراندازی در مراسم عروسی و عرا در استان گفت: با عاملان تیراندازی در این مراسم ها و افرادی که اقدام به حمل و نگهداری سلاح می کنند ،برخورد قاطع قانونی خواهد شد.

سردار محمدرضا هاشمی‌فر فرمانده انتظامی لرستان هم برضرورت برخورد سریع پلیس با مجرمان و متخلفان تیراندازی در مراسم عروسی و عرا تأکید کرد.