پخش زنده
امروز: -
مراجع قضایی و انتظامی لرستان بر برخورد قاطع قانونی با عاملان تیراندازی در مراسم های عروسی و عزا در استان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ عمران علی محمدی رئیس کل دادگستری لرستان با هشدار به عاملان تیراندازی در مراسم عروسی و عرا در استان گفت: با عاملان تیراندازی در این مراسم ها و افرادی که اقدام به حمل و نگهداری سلاح می کنند ،برخورد قاطع قانونی خواهد شد.
سردار محمدرضا هاشمیفر فرمانده انتظامی لرستان هم برضرورت برخورد سریع پلیس با مجرمان و متخلفان تیراندازی در مراسم عروسی و عرا تأکید کرد.