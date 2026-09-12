به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دوره «یاوران ولایت» با حضور دانش‌آموزان دختر و پسر در کردستان در حال برگزاری است

در این دوره، بر ارتقای آگاهی دانش‌آموزان و نقش آنان در مقابله با جنگ شناختی و انتقال صحیح اطلاعات تأکید شد.



فرمانده سپاه دیواندره از اعزام ۱۰۰ نفر از بسیجیان این شهرستان در قالب اردوی یک‌روزه راهیان نور خبر داد.



واحد آزمایشگاهی مرکز خدمات جامع سلامت روستای سراب قامیش سنندج راه‌اندازی شد.

با بهره‌برداری از این واحد، دسترسی ساکنان بیش از ۱۹ روستای منطقه به خدمات آزمایشگاهی تسهیل می‌شود.



مدیرعامل آبفا کردستان درباره مراجعه افراد سودجو به منازل شهروندان با عنوان مأمور قرائت کنتور هشدار داد.

فرهاد از مردم خواست پیش از ورود مأموران به منازل، کارت شناسایی آنان را بررسی و از اعتماد به افراد ناشناس خودداری کنند.



اردوی جهادی سلامت در سریش‌آباد برگزار شد و ۳۰ دندانپزشک و ۳ متخصص زنان، طی دو روز خدمات رایگان درمانی به ۸۰۰ نفر از اقشار کم‌برخوردار ارائه کردند.



آتش‌سوزی در ۴ هکتار از پوشش گیاهی گلزار علیای سقز با تلاش نیروهای محیط‌ زیست و امدادی مهار شد. علت حریق، بی‌احتیاطی انسانی اعلام شده است.



بیش از ۱۰۰ آموزگار کامیارانی آموزش‌های نوین تدریس و کاربرد هوش مصنوعی را فرا گرفتند.

این دوره سه‌روزه با هدف ارتقای مهارت‌های آموزشی آموزگاران مدارس غیردولتی برگزار شد.