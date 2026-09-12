به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در شنبه ۲۱ شهریور به شرح زیر است:

مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ امشب رو با بازتاب های پیروزی رزمندگان اسلام در یمن، پس لرزه های افزایش قیمت نفت خام و سردرگمی تورمی در آمریکا آغاز می کنم.

ابتدا از شبکه ان بی سی میگم که گفته: رکوردشکنی گازوئیل ۶ دلاری تقریباً همه چیز رو گرون تر میکنه. حد نصابی شوم برای سوختی که بخش عمده ای از اقتصاد آمریکا به اون وابسته است. نیویورک پست، نمونه مشخص تری رو ذکر کرده. از ایالت کالیفرنیا. جاییکه قیمت سوخت دیزل چنان جهشی داشته که نمایشگرهای جایگاههای سوخت به سقف ظرفیت عددی خود رسیدند. به عبارتی نمی تونن شمارش گرها رقمی بالاتر از ۱۰ دلار رو نشون بدن. بالاترین قیمت سوخت در تاریخ کالیفرنیا. تاثیر این افزایش قیمت سوخت رو اکسیوس تحلیل کرده و نوشته: جهش قیمت گازوئیل در قیمت تمام شده کالاهای مختلف، از مواد غذایی گرفته تا لوازم خانگی، تاثیرش رو داره نشون میده و میشه گفت رکوردشکنی قیمت گازوئیل در حال گذار از شوک انرژی به شوک هزینه ای گسترده است. هزینه گسترده از مبدا بارگیری تا مقصد مصرف.

چنانکه رویترز نوشته: نرخ حمل نفت با نفتکش های بسیار بزرگ به حدود ۴۵۰ واحد در مقیاس جهانی رسیده که معادل حدود ۱۱.۵۰ دلار در هر بشکه است. این وضع بازار باعث شده شاخص اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی هر ماه کمتر و کمتر بشه. بر اساس نتایج نظرسنجی که در رویترز منتشر شده، اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی به علت تشدید نگرانی از افزایش تورم، از ۵۱.۷ در ماه گذشته- به ۴۷.۸ در این ماه رسید. تامی بالدوین، سناتور آمریکایی، در شبکه اجتماعی ایکس، ترامپ رو مقصر این اوضاع دونسته. بالدوین نوشته: علت گازوئیل ۶ دلاری، جنگی غیرقانونیه که ترامپ علیه ایران آغاز کرده ولی خانواده های آمریکایی توان پرداخت هزینه این جنگ غیرضروری رو ندارن.

اما رئیس جمهور متوهم آمریکا در برابر مشکلات عدیده ای که برای دنیا و مردمش ایجاد کرده، چیزی جز گفتار درمانی های بی اساس نداره. ترامپ بازم متوهمانه گفته: بر تنگه هرمز مسلط ایم و اگه پیروز بشیم همه چی درست میشه و قیمت نفت هم پایین میاد! ادعاهایی که تا الان جز تمسخر نتیجه ای براش نداشته.

محجوب الزُویری، کارشناس قطری گفته: ترامپ قرار بود بر تنگه هرمز تسلط پیدا کنه، حالا نه تنها بر هرمز مسلط نیست، تنگه باب المندب هم به دست متحدان ایران افتاده.

شکست آمریکا از جبهه مقاومت و ادامه دومینوی پیروزی های ایران و متحداش، سوی دیگر تحلیل های رسانه ای است. عبدالباری عطوان تحلیلگر مشهور عرب، تسلط یمنی ها و ایرانی ها بر دو گذرگاه دریایی مهم جهانی رو برجسته کرده. عطوان گفته: آنچه دقیقا اتفاق افتاد اینه که ایران دو جنگ اصلی رو برده. جنگ اول، جنگ تنگه هاست و جنگ دوم جنگ نفتکشها. اما آمریکا شکست خورد دُمش رو روی کولش گذاشت و فرار کرد.

اظهارات مایکل سرینگمن، دیپلمات سابق آمریکایی هم شنیدنیه. جایی که از شکست آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی ایران گفته. اینکه آنچه آمریکا برای سلطه طلبی بر جهان آغاز کرد، اکنون به رشد ایده جهان چندقطبی منجر شده به ویژه با ظهور روسیه، چین و اکنون ظهور ایران. بله! در جبهه مقابل اردوگاه شکست خورده غرب امروز؛ روز خبرهای قدرت نمایی قدرت های مستقل دنیا بود. در نشست سران بریکس در دهلی نو که از دنیای چند قطبی سخن گفتند و دنیای مستقل از غرب. در این دنیای جدید ایران جایگاه ویژه ای داره که حضور رئیس جمهور ما، نمودی از اون بود و هر که با آقای پزشکیان دیدار داشت ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز رو تحسین می کرد. درود خدا بر مردم ایران که امشب در ۱۹۶ مین شب حضور حماسی شان در میدان و خیابان، پیروزی های جبهه مقاومت رو جشن می گیرن و البته در تدارک جشن بزرگ ۲۰۰ مین روز ایستادگی و استواری اند. جشنی که دنیا نظیر اونو تاکنون ندیده.

نویسنده: عبدالشریف ولدبیگی