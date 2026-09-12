سید محمدسام پانزوان وزنه بردار گیلانی صاحب مدال طلا شد و هیئت وزنه برداری گیلان هم با کسب ۱مدال طلا و ۲ مدال برنز در مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر کشور خوش درخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سید محمدسام پانزوان وزنه بردار تیم گیلان، قهرمان دسته ۷۰ کیلوگرم مسابقات وزنه برداری المپیاد استعداد های برتر کشور شد ، پانزوان با ثبت رکورد مجموع ۱۵۴ کیلوگرم صاحب مدال طلا این مسابقات شد.

همچنین آریا محرابی با ثبت رکورد ۲۱۹ کیلوگرم در دسته ۷۵ کیلوگرم مسابقات وزنه برداری المپیاد استعدادهای برتر کشور صاحب مدال برنز شد.

در این مسابقات که به میزبانی قزوین برگزار شد هیات وزنه برداری استان گیلان با کسب ۱مدال طلا و ۲ مدال برنز هم از نظر کمی و هم نظر کیفی بهترین نتیجه تاریخ وزنه برداری استان گیلان در مسابقات المیپاد استعداد های برتر کشور را کسب کرد.