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استاندار زنجان، تحلیل دقیق دادههای تصادفات، تعیین سهم عوامل مؤثر و تبدیل تصمیمات به اقدامات اجرایی را لازمه دستیابی به کاهش واقعی تصادفات و تلفات عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان در جلسه شورای راهبری تصادفات استان، - تحلیل دقیق دادههای تصادفات، تعیین سهم عوامل مؤثر و تبدیل تصمیمات به اقدامات اجرایی را لازمه دستیابی به کاهش واقعی تصادفات و تلفات عنوان کرد.
صادقی با اشاره به شناسایی ۴۷ نقطه حادثهخیز در سطح استان، بر ضرورت تعیین دقیقِ دستگاه مسئول، نوع اقدام اصلاحی و منبع تأمین اعتبار برای هر نقطه تأکید کرد.