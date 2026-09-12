استاندار زنجان، تحلیل دقیق داده‌های تصادفات، تعیین سهم عوامل مؤثر و تبدیل تصمیمات به اقدامات اجرایی را لازمه دستیابی به کاهش واقعی تصادفات و تلفات عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان در جلسه شورای راهبری تصادفات استان، - تحلیل دقیق داده‌های تصادفات، تعیین سهم عوامل مؤثر و تبدیل تصمیمات به اقدامات اجرایی را لازمه دستیابی به کاهش واقعی تصادفات و تلفات عنوان کرد.

صادقی با اشاره به شناسایی ۴۷ نقطه حادثه‌خیز در سطح استان، بر ضرورت تعیین دقیقِ دستگاه مسئول، نوع اقدام اصلاحی و منبع تأمین اعتبار برای هر نقطه تأکید کرد.